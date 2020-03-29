التجارة: رئيس الوزراء وجّه بإنتاج المستلزمات المستوردة من الخارج محليا

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ أصحاب المصانع والمنشآت، حريصون على تعقيمها بشكل دوري، موضحة أنّ درجة الوعي عند المواطن المصري بشكل عام عالية جدا.

وأضافت جامع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه بإنتاج المستلزمات التي كانت مصر تستوردها، نظرا لتعطل حركة التجارة بين الدول بسبب فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنّ الخامات والبيئة متاحة لتوفير مستلزمات الإنتاج، ليكون لدينا منتجا محليا بديلا عن المستورد من الخارج، مؤكدة ثقتها في قدرة المصنعين المصريين على النجاح في إنتاج ما كانت تستورده مصر من الخارج.