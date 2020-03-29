ضبط عاطل بحوزته رشاش جرينوف في أسيوط

تمكن فريق مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل بحوزة رشاش جرينوف وذلك خلال الحملة التي شنتها القوات بالغنايم قبلي دائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الغنايم من ضبط "أ.ع.ا" 25 عاطل ومقيم الغنايم قبلي "سبق اتهامه في قضيتين (اتجار مخدرات ـ سلاح) بحوزته رشاش جرينوف عيار 7.62×65 .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.