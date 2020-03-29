حملات مكثفة لضبط أسعار السلع في الجيزة

شنّت أجهزة محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخالفين والمتلاعبين في أسعار السلع، بناء على شكاوى المواطنين.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية في المحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة، لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها، بقصد المغالاة في الأسعار دون مبرر، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والجهات المختصة.

وقال المحافظ إنّه حال ضبط حالات برفع الأسعار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر المخالف، وحال ضبط حالة احتكار أو تعطيش للسوق، يتم سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين ووقف النشاط التجاري الخاص بالتاجر.