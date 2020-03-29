بدء صرف المنحة الاستثنائية لـ 3043 عاملا في مكاتب بريد الوادي الجديد

بدأت مكاتب البريد على مستوى محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، صرف المنح المالية الاستثنائية التي أقرتها وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة والمسجلين بمديرية القوى العاملة بدءا من 26 مارس وحى 28 أبريل 2020 المقبل.

وقال أحمد طليب، مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد، إن عدد المستفيدين من هذه المنح هو 3043 عاملا من العمالة السابق تسجيلها، موضحاً بأن المنحة بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1.5 مليون جنية كمرحلة أولى، وأنه جرى حصر 750 عاملا آخرين كمرحلة ثانية بإجمالي 375 ألف جنيه.

وأضاف طليب، أن باب التسجيل مفتوح للعمالة غير المنتظمة التي تخلفت عن التسجيل، وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة على الإنترنت (www.manpower.gov.eg). وتخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال الاستفسارات على الواتس آب، منعا للتكدس.

وأشار طليب إلى أن المديرية تحرر 1759 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه للشهادة بإجمالي 880 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانات اجتماعية وصحية متمثلة في إعانات مواليد وزواج وعمليات جراحية وأدوية ووفيات بإجمالي 319 ألف جنيه.

كما جرى صرف منحة حلوى المولد النبوي، لـ 2950 عاملا بإجمالي 1.4 مليون جنيه.