البابا تواضروس يبدأ عظته الأسبوعية بمعجزة المسيح في أورشليم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّ الكنيسة القبطية تحتفل هذا الأسبوع بالأحد الخامس في آحاد الصوم الكبير، مشيرًا إلى أنّ هذا الأسبوع هو أحد المخلع.

وقرأ البابا تواضروس خلال "العظة الأسبوعية"، إحدى معجزات السيد المسيح في أورشليم، في عيد اليهود، حيث صعد يسوع إلى أورشليم عند ذات الضأن، بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة لها 5 أروقة، حيث كان مقيمًا جمهور كثير من المرضى وعمي معُرج يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا ويحركها، ومن كان نزل بعد تحريكها كان يبرأ من أي مرض اعتراه.

وتابع البابا تواضروس، أنّ رجلا مرض طوال 38 سنة، وعلم يسوع أنّ له زمانا كثيرًا، وقال له: "قم احمل سريرك وامشي"، فشفي، وقال اليهود إنّه سبت لا يحل له أن يحمل سريره، وقال: "إن الذي أبرأني قال لي احمل سريرك وامشي"، فسألوه عنه، ولكنه لم يكن يعلم من هو.

وواصل: "بعدها وجده يسوع في الهيكل، قال له ها أنت قد برأت"، ومضى الإنسان وقال لليهود إن يسوع هو الذي أبرأه، لهذا كانوا يريدون قتل يسوع لأنه عمل في سبت، فأجابهم يسوع: "أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون قتله لأنه قال إنّ الله أبوه معادلًا نفسه بالله".

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد عرض عظة الأحد الأسبوعية ليكون في تمام الساعة 10.30 صباحا على قنوات DMC وON والحياة، ويلقيها هذا الأسبوع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أنّ هذا يأتي في إطار ما تم إعلانه من إجراءات اتخدتها المجموعة، لمواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم.