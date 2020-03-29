كليات جامعة القناة ترفع 230 مقررا علميا على برنامج موديل

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن التعليم عن بعد أصبحت قضية حتمية، مشيرة إلى ضرورة إتاحة المحتوى التعليمي بشكل أكاديمي منظم يتناسب مع حماية الملكية الفكرية ويعتمد في ذلك على نظم إدارة التعلم.

وأكدت رئيس الجامعة، إنشاء 230 مقررًا على برنامج "موديل" بمختلف الكليات، حيث قام أعضاء هيئة التدريس برفع المحتوى التعليمي على البرنامج في فترة زمنية لا تتعدى 15 يومًا.

وأشارت رئيس جامعة القناة، إلى أنه تم بالفعل تفعيل برنامج الموديل لإدارة المحتوى التعليمي بالكليات، من خلال المساحات المخصصة لكل كلية علي الشبكة بالجامعة، وجاري استكمال باقي المقررات.

وأضافت "هجرس" أن برنامج الموديل هو أحد أنظمة إدارة المحتوى التعليمي، ويعمل على تحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي إلي الإلكتروني، حيث يقوم بتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها، ويستطيع من خلاله الأستاذ التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية.

وتابعت "هجرس"، أن جامعة قناة السويس نجحت في تنصيب البرنامج علي الموقع الإلكتروني للجامعة، لسهولة استخدامه لأكثر من 19 كلية بمقرراتها، موضحة أن نظام الموديل يتميز بتطبيقه علي الهواتف الذكية لسهولة وصوله للطلاب المستفيدين من أي مكان.