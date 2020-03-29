بنك الابتكار يفتح أبوابه لتلقي أفكار لتصنيع وحدة أتوماتيكية للتطهير

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنّه اعتبارا من اليوم، يبدأ تلقي أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي، لتصنيع محلي لوحدة أوتوماتيكية لتطهير الأشخاص متنقلة أو ثابتة عملية واقتصادية، ويمكن تصنيعها محليا، ويفضل أن تكون مزودة بحساس أو كاميرا لقياس درجة الحرارة، وتعمل ذاتيا عبر مرور الأشخاص من خلالها، ويمكن استخدامها في مداخل الأماكن العامة والفنادق والمولات والمحطات والمطارات، والنوادي وغيرها.

ويأتي في ظل معاونة الدولة لإيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لتطهير الأشخاص لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية، وعناصر الابتكار تكمن في التصميم، المستشعرات، قياس الحرارة، والمواد المطهرة المستخدمة، ويجب أن تكون مناسبة واقتصادية وآمنة للاشخاص والملابس والأجهزة الإلكترونية المحمولة، ومتسقة مع تعليمات منظمة الصحة العالمية أو معتمدة من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وهناك بالفعل في كثير من الدول المتقدمة تكنولوجيات مماثلة لما نطالب به مجتمع العلماء والمبتكرين المصريين.

وأضاف صقر أنّ الأكاديمية ستمنح جائزة مالية للفائز الأول قدرها 40 ألف جنيه، والفائز الثاني 30 ألف جنيه، والفائز الثالث 20 ألف جنيه، وأن الجوائز مجرد تقدير رمزي من الدولة للباحث أو المبتكر، وسيتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودا مع أصحاب الأفكار الفائزة للبدء في التطبيق والانتاج التجريبي ثم التسويق، وتوفر الأكاديمية التمويل اللازم بالكامل كمنحة من الدولة وستكون شروط العقد بموافقة أطراف التعاقد مع ضمان كامل لحقوق الملكية الفكرية وحقوق جميع الأطراف.

وبنك الابتكار المصري هو المنصة التي وجّه بإنشائها السيد رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهى المنصة الحكومية الأولي للابتكار المجتمعي في مصر ويمثل سوق الكترونى ومعرض دائم للابتكارات فى كل المجالات بضمان الأكاديمية.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إنّ التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري www.eib.eg، علما بأنّ آخر موعد للتقدم يوم 10 أبريل 2020 طبقا للشروط المعلنة على الموقع.