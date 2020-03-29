"القوى العاملة": مليون مواطن سجلوا باستمارة العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن جزء من العمالة غير المنتظمة يتعامل من خلال الإدارات الخاصة بهم على مستوى المحافظين ويتم تسجيلهم من خلال المقاولين الذين يتعاملون مع المديرية من خلال العمالة غير المنتظمة وعددهم 150 ألف، موضحا أن لهم رعاية كاملة مع مكاتب القوى العاملة والعمالة غير المنتظمة طوال العام.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، أن هذا الجزء من العمال يتم إعطاءه منحة استثنائية نظرا للظروف التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وبالفعل تم إتاحة استمارة من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيلهم.

وأوضح أن الموقع تعرض لخلل تقني الأربعاء الماضي وتوقف عن العمل، وبالتواصل مع وزارة الاتصالات تم إعادته مرة أخرى ظهر الخميس، ووصل عدد الاستمارات المسجلة مليون استمارة حتى الآن.

وأشار سعفان إلى أن البيانات التي يتم تسجيلها تجرى لها عملية تدقيق من الأجهزة، ثم بعد ذلك تبحث اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء آلية الرعاية لهذه الفئة طبقا للأعداد التي سيتم تجميعها، موضحا أنه خلال الفترة الماضية بدأت بالفعل مؤسسات المجتمع المدني مشاركة الوزارة لمساعدة العمالة غير المنتظمة.