القوى العاملة: 750 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن 750 ألف شخص سجل نفسه على موقع الوزارة، بعدما كانوا 500 ألف شخص في صباح اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة": "فتحنا التسجيل على موقع الوزارة للوصول إلى العمالة غير المنتظمة التي تحتاج إلى الرعاية، وسنبدأ تدقيق هذه البيانات ونعرضها على لجنة مختصة بالجهات المعنية في الحكومة لتوفير وإتاحة وسائل الرعاية لهم".

وتابع: "بدأ يظهر في الأفق مساهمات كثيرة في مؤسسات وجميعات المجتمع المدني، حيث أعلنت بعض الجمعيات عن التكفل بـ100 ألف أسرة، وسنتعاون مع الجمعيات ونرسل لها بيانات الأسر التي تريدها، ونريد أن نتكاتف ونحاول أن نقدم الرعاية بأشكالها المختلفة، وظهر بالأمس أن جمعيات أخرى تريد رعاية الكثير من الأسر، ومتوقع أن حجم المساهمات والتبرعات سيكون كبيرًا جدًا".

وأتم: "ننسق مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، ولن نتخلى عن أهالينا أبدًا، وهناك 6 آلاف شخص جاهزون للصرف والحصول على الإعانات وذلك من خلال بعض الجمعيات".