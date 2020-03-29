ارتفاع إصابات كورونا في روسيا إلى 1534 شخصا

أعلن المقر الروسي لعمليات مكافحة كورونا أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1534 مصابًا، وذلك بعد تسجيل 270 حالة إصابة جديدة في 26 إقليمًا روسيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للمقر اليوم الأحد أنه تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في روسيا لدى مرضى مصابين بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب "كوفيد -19" في روسيا إلى 8 حالات.

وأشار البيان إلى أن من بين حالات الوفاة الجديدة بالفيروس (حالتان في العاصمة موسكو، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعة أورينبورج ومدينة بطرسبروج)، موضحًا أن 15 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 64 شخصًا.