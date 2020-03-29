البابا تواضروس يكشف أهمية الإرادة في الشفاء من الأمراض

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه دائمًا يوجد ما يسمى إرادة الشفاء، مؤكدًا أنها موجودة حتى اليوم، حيث يتحدث الأطباء عن أهميتها.

وأضاف خلال "العظة الأسبوعية": "قد يكون هناك شخصان مصابان بنفس المرض وفي نفس الظروف، ولكن هناك شخص يشفى أسرع من الآخر، لأنه تتوفر لديه إرادة الشفاء، والحقيقة، أن حضور الإرادة هو بداية النجاح في العمل".

وتابع البابا تواضروس، أن بالرغم من أن أسابيع الصوم كثيرة وهناك فترات انقطاع وتناول الطعام النباتي، لكن الهدف من كل هذا تقوية إرادة الإنسان.

وأردف، أن أحد أسباب الصوم، أن الإنسان تتقوى إرادته، لأنها إذا توفرت يستطيع الإنسان رفض أي خطيئة، حيث أن ضعفها أو عدم وجودها يتسبب في ارتكاب الخطايا.

وواصل: "المريض كان صورة قاتمة للتعاسة وكان مشلولًا منذ 38 عامًا، وكان يزداد كل مرة بالتعاسة وكان يصاب بخيبة الأمل لأنه كان لا يتمكن من النزول إلى المياه أولًا للشفاه، وهو ما يقدم لنا صورة واضحة عن الألم الذي كان يعانيه، ولكنه كان لديه بعض الجوانب المضيئة، حيث كان مثابرًا ورغم الألم الشديد إلا إنه رد على المسيح أن ليس له إنسان عندما سأله عن رغبته في الشفاء".

وأكد، أن إجابته كانت رقيقة بالنسبة لشخص يعاني هذا الألم على مدار 38 عامًا، وكان يبحث عن أي إنسان يساعده.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، موعد عرض عظة الأحد الأسبوعية ليكون في تمام الساعة 10.30 صباحا على قنوات ON والحياة، ويلقيها حاليا قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة، أنّ هذا يأتي في إطار ما تم إعلانه من إجراءات اتخذتها المجموعة، لمواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم.