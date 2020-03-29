بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

أصيب، اليوم، 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية البلابيش بمركز دارالسلام بسوهاج، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى دارالسلام المركزي، والمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد، حدوث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش بحري، حيث انتقلت الأجهزة المنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص إصابة كل من إبراهيم محمود، 32 عاما، يقيم نجع حمادي باشتباه كسر بالفقرات القطنية وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، محمد محمد بخيت، 40 عاما، باشتباه كسر بالفقرات، خلع بالكتف الأيسر، جرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، أحمد عاطف محمد، 26 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى محمود إبراهيم، 36 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، مصطفى منصور محروس، 27 عاما، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن جرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، ياسر محمد كامل، 42 عاما، يقيم الأقصر، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

جرى نقل باقي المصابين لمستشفى دارالسلام المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.