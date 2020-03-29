تواضروس: غسل الأيدي بالمياه والصابون أفضل وسيلة دفاعية ضد كورونا

ناشد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المواطنين، بغسل أيديهم بالماء والصابون، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشدد "تواضروس"، على أهمية اتخاذ الإجراءات البسيطة لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، خلال إلقائه "العظة الأسبوعية"، متابعا: "من فضلك اقعد في البيت، لأن هذا يكسر سلسلة الانتشار، وهو إجراء مش واخدين عليه لكنه في غاية الأهمية، وابعد عن أي تجمع، ويكفي تجمع أسرتك، لأن أي تجمع كفيل بنشر عدوى واسعة جدًا".

وأضاف: "متلمسش أي أسطح، حتى الكيس اللي بتمسكه، اغسل ايدك بالمياه والصابون باستمرار، وهي أأمن وسيلة دفاعية ضد الفيروس لأن ده بيساعد على إن العدى لا تنتقل، واستخدم المطهرات ولكن بحكمة".