"صحة الدقهلية": تعافي حالة سادسة من فيروس كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، تعافي الحالة السادسة، من بين حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرًا إلى أن الحالة خرجت من مستشفى العزل بالإسماعلية.

وأهاب "مكي"، بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنازل حماية لهم ولذويهم، وأيضا الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد "احمي نفسك.. والزم بيتك".

وقال مصدر مسئول، أن المتعافية سيدة من مركز بلقاس وخضعت للحجر الصحي الفترة الماضية، وصُرح لها بالخروج من المستشفى بعد أن أثبتت نتائج التحاليل لفيروس كورونا المستجد أنها سلبية.

يُذكر أن الدقهلية سبق وأن شهدت خروج 5 مصابين من مستشفي العزل، من بينهم 4 حالات من مركز بلقاس، وأخرى من مدينة المنصورة بعد شفائهم التام.