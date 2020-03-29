وكيل البرلمان يدعو المواطنين لعدم تخزين السلع الغذائية

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، توافر جميع السلع الغذائية في كل السلاسل التجارية والأسواق وبشكل كبير وفترة زمنية تتخطى أكثر من 4 أشهر، مؤكدا أنه لا داعي للقلق وتخزين السلع حتى لا يؤدي ذلك لجشع التجار وزيادة الأسعار.

وقال "وهدان" في بيان له، إن معدلات الاستهلاك يجب أن تستمر على طبيعتها، خاصة أن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا جيد حتى الآن، وسيكون أفضل في حالة التزام الجميع بالإرشادات الحكومية وحافظوا على أنفسهم وبلادهم، مضيفا أنه يجب تغيير سلوكيات بعض المواطنين التي تستغل الأزمات من أجل التخزين والاحتكار وهي سلوكيات مرفوضة.

وطالب "وكيل مجلس النواب"، التجار وأصحاب السلع بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن، وعدم رفع الأسعار، خاصة أن الدولة عازمة بقوة على محاربة كل من يحاول استغلال الأزمات بطريقة جشعة من أجل التربح الفاحش، مشيرا إلى أن تماسك الشعب المصري يظهر وقت الأزمات، كما حدث ومرت علينا أيام عصبية بعد نكسه 67 وكانت أصعب الأوقات والظروف، ولكن بتماسك المجتمع انتصرنا عليها.