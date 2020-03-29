بنك ناصر الاجتماعي يعلن إجراءات احترازية جديدة لمنع تكدس صرف المعاشات والمرتبات والنفقات

صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي انه بناء علي تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا علي سلامة العاملين والعملاء تقرر اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ علي انسيابية وتيسير إداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع وذلك ايام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات .

واضاف فاروق انه تقرر ان تكون مواعيد العمل داخل الفروع ايام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتي الثانية والنصف عصرا كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي انشطة البنك في ايام اخري بخلاف ايام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة الي تخصيص احد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة في اماكن انتظارهم خارج الفرع .

وقال فاروق ان صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع او الصرف عن طريق كروت ATMموضحا ان البنك قام بربط شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ويتم من خلالها الصرف الالكتروني من أي ماكينة صرف آلي تخص البنك بالإضافة الي اي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية مؤكدا ان البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات علي عملاء البنك في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي كما تم التنبيه علي الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها .و ناشد فاروق العملاء عدم التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي و الالتزام بقواعد السلامة و اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة و السكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا حيث تم اصدار تعليمات للفروع بالالتزام بإجراءات التطهير والنظافة لمقر الفرع وماكينات الصراف الآلي ووضع مطهرات بمداخل الفروع وبجوار ماكينات الصراف الآلي وتوجيه العملاء بضرورة استخدامها مشيرا الي أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا .