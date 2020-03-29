الخشت: جامعة القاهرة تنتج 5 أطنان مطهرات يوميًا لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن وحدة المنظفات والمطهرات، تنتج ما يقرب من 5 أطنان مطهرات يوميًا لتوافر خط إنتاج بعدد 5 تنكات ستانلس، مزودة بمُقلب أوتوماتيك مما يسهل من عمليات الخلط والتجانس أثناء التحضير، في كلية الزراعة، وأن مصنع كلية الصيدلة يقوم بتحضير 70 لتر يوميًا من الچل المطهر.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن أهم المطهرات التي يتم إنتاجها هي: كحول جيل - صابون للأيدي بمطهر - منظف سائل للأرضيات والأسطح بمطهر، طبقًا للمعايير المصرية القياسية والتي تستخدم للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يتم اختبار جودة وكفاءة المطهرات بعد الانتاج بمعامل الميكروبيولوجي التابع لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، عن طريق مراقبة جودة مختلف المنتجات باستخدام مختلف التركيزات على العديد من المسببات المرضية وذلك لضمان فاعلية المنتجات.

ووجه الدكتور الخشت، فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية باستخدام هذه المطهرات في تطهير كليات الجامعة والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن أن فائض الإنتاج يباع للجمهور بسعر اقتصادي.