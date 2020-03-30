منها دفع الفواتير والمخالفات.. الخدمات التي توفرها محفظة الفون كاش

يقدم البنك الأهلي لعملائه خدمة الأهلي NBE فون كاش، وهي خدمة إلكترونية تمكن العملاء من الدفع إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة إلى كارت دفع.

وتقدم "الوطن" فيما يلي طريقة الدفع من خلال خدمة الأهلي فون كاش، والخدمات التي تقدمها الخدمة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات التي توفرها محفظة الفون كاش

ـ تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية.

ـ الشراء عن طريق الإنترنت من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا وعالميا.

ـ شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول وخدمات ترخيص المرور ودفع المخالفات والتبرعات وسداد خدمة ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

ـ إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة"، بالإضافة إلى منافذ "فوري" في كل أنحاء الجمهورية.

ـ يمكنك ربط بطاقات البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش لتغذية المحفظة مباشرة، ربط بطاقتين بحد أقصى.

ـ إمكانية الاستعلام عن رصيد المحفظة الحالي.

طريقة دفع المشتريات من خلال الأهلي فون كاش

ـ اختيار خدمة المشتريات من محفظة الفون كاش.

ـ سكان كود التاجر بواسطة كاميرا الهاتف المحمول.

ـ أدخل المبلغ المراد دفعه.

ـ يظهر على الشاشة رسالة تأكيد نجاح العملية.