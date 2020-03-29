الغرف السياحية تناقش آلية تنفيذ مبادرة "المركزي" لمساندة القطاع

ذكر اتحاد الغرف السياحية، أنّه في إطار متابعة الأزمة الحالية والآثار المترتبة عليها، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، اجتماعه اليومي من خلال الفيديو كونفرانس، وناقش الأعضاء آليات تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمساندة القطاع السياحي والعاملين به.

وأضاف الاتحاد في بيان عنه، أنّ المناقشات تطرقت للإجراءات الوقائية التي اتخذها الاتحاد، وتضمنت إنشاء قناة على يوتيوب لبث مناهج التدريب في الـ6 مواد المقررة ضمن التدريب الذي يقدمه الاتحاد للعاملين، من خلال تنفيذه للمشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي ووزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية، في إطار برنامج إصلاح التعليم والتدريب الفني، على أن تكون القناة نواة لمشروع تدريب تفاعلي أكبر وأشمل مستقبلا، يساهم في مشروع التدريب عن بعد الذي يأمل الاتحاد في تنفيذه قريبا.

وأوضح الاتحاد أنّه قرر خلال الاجتماع تعليق التدريب بالمركز المصري للقيادة الآمنة لمدة أسبوعين، عملا بتوجيهات الدولة والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس كوفيد-19، مع استمرار عمل موظفي الاتحاد والغرف من خلال التقنيات الرقمية ووسائل التواصل المتعددة المتاحة.

من جانبه، قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الحكومة أبدت دعمها ومساندتها التامة للقطاع السياحي مع إعطاء الأولوية في الإجراءات المنتظر اتخاذها قريبا بشكل أساسي للعاملين والحفاظ عليهم، ومن المؤكد أنّ سرعة البت في طلبات القطاع ستؤدي إلى حالة من الطمأنينة للعاملين به.

وأكد أنّ اجتماعات المجلس تنعقد بشكل يومي منذ بداية الأزمة الشهر الماضي، للآثار المترتبة على القطاع السياحي، الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا، لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة سواء داخليا، بمنع السياحة الداخلية وإغلاق المطاعم وغيرها، أو خارجيا كتعليق حركة الطيران من الأسواق المصدرة للسياحة.

ولفت إلى أنّه رغم ثقل آثار هذه الإجراءات على القطاع، إلا أنّ الالتزام بها حرفيا يعد مطلبا أساسيا لضمان صحة المواطنين، معربين عن أملهم في زوال هذه الأزمة، وسرعة تعافي هذا القطاع الحيوي.

وكان الاتحاد تقدم الأسبوع الماضي بدراسة كاملة، شملت حزمة طلبات القطاع السياحي، كما وردت من الغرف المعنية الممثلة للأنشطة السياحية المختلفة، وعرضت الطلبات وجرى مناقشتها في اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية.