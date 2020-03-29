لمواجهة تداعيات كورونا.. ضبط 212 مخالفة في حملة على أسواق المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تحرير 212 محضرًا تموينيًا بنطاق المحافظة، ضمن حملة تفتيشية شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز والمحال العامة والتجارية ومستودعات البترول، لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 85 محضرًا بمخالفات مخابز تنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، و127 محضرًا لأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن مواد غذائية، وضبط 107 جركن مواد سائلة، 4 تنك كلور ، و75 كرتونة أريال، و150 كرتونة منظف مدون عليها فلاش، و20 برميل بلاستيك صابون سائل، إضافة إلى تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزاره بالباجور والتحفظ على 17 كيلو جرام لحوم منتهية الصلاحية .