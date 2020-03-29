نائب محافظ المركزي: قرار تقييد السحب والإيداع "مؤقت" وهدفه منع التلوث

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن قرار البنك صباح اليوم بتقييد عمليات السحب المالي "مؤقت" وهدفه الأساسي منع التلوث وانتشار فيروس كورونا المستجد عبر فئات النقد الورقية.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن القرار يتوافق مع إجراءات الحظر بشأن حظر التجول مساء، لافتا إلى أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك باستثناء العملاء من القرار إذا ما كان الإيداع نظير إلزام بعينه، مثل سداد الأقساط الكبيرة بالنسبق للوحدات السكنية وخلافه.

وأشار نجم، إلى أن شهادات الـ15% يمكن شرائها بنفس الآلية عبر بنكي مصر والأهلي، بحيث يقوم العميل بوضع القيمة في البنك مقابل إصدار الشهادات.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر صباح اليوم، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، وذلك كإجراء مؤقت، ضمن خطة مواجهة كورونا.

وأوضح البنك المركزي أنّ القرار يستثني من هذا الحد، سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما شمل كذلك، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 5 آلاف جنيه مصري، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير الماكينات بشكل دوري.