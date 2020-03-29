معه 900 ألف جوانتي و11 ألف كمامة.. حبس صاحب مخزن أدوية مجهولة بالقاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس صاحب مخزن أدوية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في أدوية مجهولة المصدر وتوزيعها على المواطنين مستغلا أزمة انتشار فيروس كورونا، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على لجنة طبية، وطالبت رجال المباحث بتحديد وجود شركاء مع المتهم الرئيسي من عدمه، مع استمرار التحقيقات.

البداية عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات، بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل المخزن على ( 900000 قفاز طبي - 11000 كمامة طبية - 1350 عبوة هاند جيل "مطهر وغسول") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.