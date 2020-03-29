ضبط 2500 لتر زيت طعام مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل شن الحملات الرقابية على المخابز البلدية وعلى الأسواق لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن المديرية ضبطت، اليوم، 2500 لتر زيت طعام مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وحررت 53 مخالفة تموينية أخرى.

ووجه المحافظ، الأجهزة الرقابية بالاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 53 مخالفة تموينية، منها 44 مخالفة للمخابز البلدية، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، ومخالفة في مجال متابعة المواد البترولية، إضافة الى ضبط 2500 لتر زيت طعام مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.