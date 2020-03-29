"فوبيا كورونا" تثير أعمال شغب في سجن بتايلاند

فر عدد من السجناء اليوم، من سجن بتايلاند وسط أعمال شغب أثارتها شائعات عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال مسؤول بارز بوزارة العدل التايلاندية، إن "سجناء أضرموا النار في مقصف سجن في شمال شرق البلاد وفر عدد منهم وسط أعمال شغب".

وأظهرت تقارير إخبارية أعمدة دخان ضخمة تتصاعد فوق السجن الذي يضم نحو ألفي نزيل من الرجال والنساء في إقليم بوريرام.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث للإعلام: "مجموعة صغيرة من السجناء حكم عليها بالسجن مدى الحياة في وقت سابق هذا الأسبوع نشرت شائعة، بأن المنشأة غير آمنة بسبب كوفيد-19"، وأضاف: "انضم للمجموعة 100 سجين آخر في أعمال الشغب بسبب فوبيا كورونا".

من جهته، قال نائب المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانتشارون، إن "ضباط الشرطة انتشروا لاحتواء الموقف بما في ذلك ملاحقة الهاربين أثناء الفوضى".

وفرضت قوات الأمن قيودا على الحركة في عدة أقاليم في تايلاند مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 1388 حالة، بزيادة 143 حالة جديدة أعلنت اليوم الأحد.وأعلنت تايلاند كذلك عن حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس سبع حالات.