أسعار السمك اليوم الاثنين 30-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار السمك في الأسواق، وجاءت أسعار السمك اليوم الاثنين 30 مارس على النحو التالي:

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا ما بين 30 إلى 150 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 50 إلى 180 جنيها.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 270 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 50 إلى 65 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك القاروص

جاء سعر سمك القاروص بـ160 جنيها للكيلوجرام.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

سمك المرجان

بلغ سعر سمك المرجان 40 جنيها للكيلوجرام.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي الأسواني من 35 إلى 40 جنيها، أما سعر كيلوجرام فيليه البلطي فتراوح بين 30 إلى 90 جنيها.