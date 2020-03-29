فض 3 أسواق أسبوعية في قرى الشرقية ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية كل في نطاقه بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن بفض أي أسواق أسبوعية أو سويقات عشوائية لمنع تجمعات المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال محافظ الشرقية إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن تكثف الحملات المكبرة بالمدن والمراكز، لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية وفض السويقات العشوائية وإخلاءها من البائعين والمواطنين، لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على توعية التجار بخطورة الفيروس وضرورة التكاتف والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمواجهته والحد من انتشاره.

وشن نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع قوات الأمن حملة صباح اليوم على الأسواق الأسبوعية المقامة بنطاق مركز الزقازيق، وتم فض أسواق (بهنباي - بردين - النخاس) والتى تقام اأسبوعيا لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحه -الزراعة - الطب البيطري) ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة البيئة بالديوان العام بتكثيف أعمال النظافة والتطهيروالتعقيم بالأسواق والسويقات العشوائية وذلك بالمواد المطهرة بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظآ على البيئة وصحة المواطنين من انتشار الفيروسات.