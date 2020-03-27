مصرع عجوز أثناء تعرضها لمحاولة سرقة وقت الحظر في الشرقية

لقيت سيدة عجوز مصرعها في ساعة متأخرة مساء أمس، أثناء محاولة سرقتها بمركز بلبيس في الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بوفاة سيدة "مسنة" تقيم بمدينة بلبيس إثر تعدي آخرين عليها بالضرب.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن السيدة تتجاوز من العمر 70 عاما وتعمل بائعة "بقالة" بفترينة صغيرة. وتبين أن الجثة عثر عليها مسجاة على الأرض وبها إصابات بالرأس إثر الاعتداء عليها بآلة حادة، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بهدف السرقة بعدما اقتحم لصوص منزلها لمحاولة سرقتها.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.