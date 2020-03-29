مواقف بطولية في حظر التجوال.. شرطي يوصل رجل وطفلته للمستشفى: واجب عليا

"عين بَاتَت تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله"، حديث نبوي تجسدت كلماته في موقف إنساني لأحد رجال الشرطة المكلفين بمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، المقرر من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد، حين بادر بمساعدة أب اضطر لخرق قرار الحظر، لنقل ابنته المريضة إلى أقرب مستشفى هو وزوجته، إذ بحثا عن وسيلة مواصلات دون جدوى، فمد لهما يد العون وبادر بنقلهما عبر سيارة ملاكي تابعة لأحد ضباط الكمين.

الواقعة الإنسانية التي تداول مستخدمو فيس بوك صورتها، ترجع تفاصيلها إلى كمين الشرطة المستقر في نطاق جامعة الدول بحي المهندسين بالقاهرة، عقارب الساعة كانت قد تجاوزت التاسعة ليلا، فإذا بالضباط يلمحون من بعيد رجل يحمل طفلته ومعه زوجته: "لقينا راجل معاه بنته سخنة وعايز يوديها أقرب مستشفى، كان نازل من بولاق وماشي في جامعة الدول مكانش في مواصلات عشان قرار الحظر، بعت جبتلهم عربية عشان توصلهم بتوجيه من السيد مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة". قال النقيب محمد وحيد معاون مباحث الدقي لـ"الوطن".

النقيب محمد: انتظرت معاهم ورجعتهم للبيت

استقل الوالدان، وابنتهما، السيارة التي أحضرها النقيب محمد، حتى وصلا إلى أقرب مستشفى للأطفال للاطمئنان على الطفلة الصغيرة، وظل معهم حرصا منه على إكمال مهمته حتى نهايتها: "انتظرت معاهم ورجعتهم البيت بعد كده"، حسب قوله، واعتبر النقيب ما فعله واجبا إنسانيا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.