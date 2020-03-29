زوجة الفنان جورج سيدهم في جنازته: "شكرا لأنك كنت بحياتي"

قالت ليندا سيدهم، زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم، خلال تشييع جثمانه، بأنه عانى كثيرا، وبأنها سعيدة لانتقاله إلى السماء.

وأضافت "ليندا"، أن جورج كان أغلى شئ في حياتها، ووجهت رسالة له قائلة: "شكرا لأنك كنت بحياتي".

وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم، والذي وصل منذ قليل جثمانه إلى كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، لإقامة مراسم الجنازة.

يذكر أن الفنان جورج سيدهم، توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 82 عاما، وكانت أكدت إدارة مستشفى الحياة بمدينة نصر، أن الفنان القدير جورج سيدهم فارق الحياة بعد دخوله العناية المركزة بها.