إصابة 3 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي القاهرة - الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، اليوم، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بالقرب من الكيلو 71.

وتلقى مأمور مركز شرطة النوبارية، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بأخرى، وفر الآخر هاربًا.

وانتقل على الفور ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم بهاء الكردى، رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، لمكان الحادث وتبين اصطدام السيارة نقل رقم "5917 ب ا ط" بسيارة أخرى.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد ع م"، 31 سنة، و"علي ع ح" 35 سنة، وسائق السيارة غير معلوم، ونُقل المصابان لمستشفى النوبارية العامة لتلقي العلاج اللازم.