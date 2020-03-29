BYD تصنع الأقنعة لمواجهة كورونا وتسعى للاستفادة من انتعاش سوق EV

أعلنت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات، عن دعمها لمواجهة الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم والتي تسبب فيها فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك من خلال توسعها في صناعة الأقنعة، حيث وصلت إلى قدرة إنتاج يومية بلغت 10 ملايين وحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لـ Wang.

من ناحية أخرى تعمل الشركة الصينية على عمليات التصنيع والاعتماد على تصنيع المكونات ليس لنفسها فقط، وإنما تسعى للاستفادة من الانتعاش المحتمل والنمو المستقبلي للسوق.

وحسب بلومبرج: من المقرر أن ترتفع القيمة السنوية للبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية والحافلات الكهربائية وتخزين الطاقة ذات الصلة حوالي 10 مرات إلى 500 مليار دولار محتملة بحلول عام 2050 ، وفقًا لشركة Sanford C. Bernstein & Co.

ولإثبات قدرتها التنافسية، كشفت الشركة عن نتائج اختبار لما يسمى "بطارية الشفرة"، واصفة إياها على أنها عرضًا موفرًا للتكلفة وأكثر تنافسية وصغيرة الحجم.

وفي العام الماضي، وقعت BYD اتفاقية مع شركة Toyota Motor Corp بشأن توريد بطاريات EV وتطوير المنتجات المشتركة، مع قيام الشركات بإنشاء مشروع مملوك بشكل مشترك هذا الشهر.