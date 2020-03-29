"المطابع الأميرية": تطهير المبنى والورش يوميا.. ومنعنا حضور المغتربين

قال حسن سالمان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمطابع الأميرية، إن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات منذ توجيهات الدولة والحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بداية من تخفيض العمالة واتباع نظام التناوب في العمل، مع منح إجازة إلى أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدات الحوامل، ومن لديهن أطفالا دون سن 12 عاما.

وأضاف "سالمان"، لـ"الوطن"، أنه تم منح إجازة أيضًا للمعيلين الذين لديهم أبناء من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك تم منع حضور المغتربين الذين يأتون من محافظات أخرى وذلك وفقًا لقرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير المبنى والورش يوميًا بمعرفة الخدمات الادارية لهيئة المطابع الأميرية.

وتابع رئيس اللجنة النقابية، أن الجمعة والسبت المطابع لاتعمل، والتواجد يقتصر فقط على أفراد الأمن، مؤكدًا أن الإدارة قامت بصرف المرتبات في موعدها للعاملين بالهيئة.