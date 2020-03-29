"الخطر يقترب".. أفريقيا تسجل 4 آلاف حالة إصابة بكورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في القارة الأفريقية تجاوز 4000 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافي منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل.

وكشف المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالات الوفاة في القارة السمراء جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفعت إلى 117 حالة فيما تجاوزت حالات الإصابة 3924 حالة حتى أمس السبت.

وأوضح المركز الأفريقي، في أخر تحديث له بشأن الوضع في القارة، أن الدول المتضررة من انتشار الوباء في القارة بلغت 46 دولة، مشيرا إلى أن الدول الأشد تضررا جراء الإصابة المؤكدة بالمرض هي جنوب أفريقيا وتضم 1170 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت مالي اليوم، تسجيل أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بكورونا، وقال وزير الصحة المالي ميشال سيديبي، في تصريح صحفي: "سجلنا 18 حالة، 14 منها وافدة و 4 محلية، وحالة وفاة واحدة".

وكانت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل عدد الإصابات إلى 130 حالة.

وأوضحت الوزارة السنغالية في بيان، أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو، في وقت سابق، حالة الطوارئ، ووضع 8 مدن بينها العاصمة، أوجادوجو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات في بيان بثته "وكالة أنباء بوركينافاسو"، أنه جرى اتخاذ هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو لبحث الوضع الصحي بالبلاد.

وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديد خلال الـ24 ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة فيما وصلت الوَفَيَات إلى 7.

وأعلنت مالي في وقت سابق، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطنين وصلوا من فرنسا، فيما قال رئيس وزراء غينيا الاستوائية فرانشيسكو أوباما أسو، إنّ الحكومة اتخذت تدابيرا صارمة للقضاء على "كوفيد 19"، بينها حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت إثيوبيا، أمس الأول الجمعة، تسجيل 4 حالات إضافية من إصابات بكورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكان بنك غرب أفريقيا للتنمية، أعلن في وقت سابق، عن تقديمه قروضا ميسرة بقيمة إجمالية قدرها 120 مليار فرنك أفريقي للدول الثمان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "أوموا"، وذلك دعمًا لها في مواجهة الوباء.

وأوضح البنك الأفريقي، من مقره في العاصمة التوجولية "لومي"، أن كل دولة من الدول الثمان ستتحصل على نحو 15 مليار دولار.

ويضم الاتحاد الاقتصادي، كل من بوركينافاسو، والكوت ديفوار "ساحل العاج"، ومالي ، والسنغال، والنيجر، وتوجو، وغينيا بيساو.