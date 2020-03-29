الوزير: إشغال قطارات المترو وصل لـ60% بعد الساعة 5

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه توجه لمتابعة عمل مترو الأنفاق لحل مشكلة التكدس قبل ساعات الحظر بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، أنه شاهد غرفة التحكم المركزية وأمر بإضافة 5 قطارات لـ34 يعملوا على الخط، وتقليل زمن التقاطر لدقيقتين بدل 4 دقائق وزيادة وقت عمل القطارات للساعة السابعة والربع في المحطات النهائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لعدم القبض عليهم والسماح للمواطنين في المرج وحلوان وشبرا الخيمة والمنيب بالذهاب لمنازلهم.

ولفت الوزير إلى أن النصف ساعة الزائدة التي سيعمل فيها المترو ستشهد انتقال 10 قطارات مترو، وأن ذلك نجح فعليا في تقليل الكثافة والتكدس.

وأكد الوزير أن مترو الأنفاق استقله 100 ألف مواطن يوم الجمعة و250 ألف يوم السبت، مشيرا إلى أن محطات المترو والقطارات شهدت تكدس المواطنين اليوم وأنه جرى زيادة عدد قطارات المترو بالخط الأول من 39 قطار لـ41 قطارا، مشددا على أن ذلك هو الحد الأقصى لسعة الخط.

وأشار الوزير، إلى أن إشغال القطارات بلغ 60% من بعد الساعة السادسة، لافتا إلى تقليل عدد العربات المخصصة للسيدات لعربتين فقط نظرا لقلة عددهم بالنسبة للرجال.