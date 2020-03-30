بريد الوطن ..شقة ضمن الأوْلى بالرعاية يا وزير الإسكان

أنا شاب حاصل على ليسانس حقوق، غير أن الحظ لم يطرق بابى للحصول على أى وظيفة حكومية، كما أن زوجتى الحاصلة على دبلوم تجارة فشلت فى الحصول على أى وظيفة حكومية هى الأخرى، ولأن الحياة والمعيشة صعبة، وأسرتنا فى حاجة دائمة لمصاريف، خاصة فى ظل وجود ثلاثة أولاد أكبرهم فى السابعة من عمره، وأصغرهم لم يتجاز العام، فقد اضطررت للعمل باليومية، لألبِّى احتياجاتهم، وأسدد إيجار الشقة التى نقيم فيها، والمستأجرة طبقاً للقانون الجديد، لذلك أناشد السيد وزير الإسكان، التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية التى تخصصها الوزارة لأصحاب الحالات الأوْلى بالرعاية والحالات القاسية.

مصطفى محمد على يوسف - مصر القديمة - القاهرة

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