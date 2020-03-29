نشأت الديهي: فيروس كورونا أفقد العالم توازنه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فيروس كورونا أفقد الجميع توازنه، وأفقد كل من كانوا يتغنون بالقوة والعظمة والقوة الخارقة والصعود للقمر والكواكب الأخرى توازنهم، والجميع يقف الآن عاجزا عن مواجهة فيروس لا تراه العين المجردة، موضحًا أن جميع حسابات الدول العظمى والعلماء تقف حائرة أمام هذا الفيروس، وربما هناك حكمة إلهية ربانية من انتشار هذا الفيروس.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الله سبحانه وتعالى منح بعض عباده البصيرة، حيث إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش منتدى الشباب قال خلاله: "إن يد القدر لها إجراءات لا يمكن التنبؤ بها، وللطاقة البشرية حدود أمام قدرة وإرادة الله"، معقبًا: "كأن هناك بصيرة وشفافية ترى وتتنبأ".

وأعرب الإعلامي، عن ثقته ويقينه بأن الشعب المصري سينجو مما نحن فيه؛ لكوننا نملك مسببات النجاة المتمثلة في إيماننا بالله وثقتنا في قدرته على النجاة بنا؛ لأن الجميع لم يقصر في القيام بواجبه في مواجهة أزمة كورونا، مضيفًا: "اللي مش عاجبه الكلام يتفلق، ويروح يشوف القوى العظمي التي تقف حاليًا عاجزة أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة".