غاز مصر: حققنا نجاحا تاريخياً جديدا وأرقاما قياسية غير مسبوقة

قال المهندس وائل جويد، رئيس شركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول، إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ 458 ألف وحدة سكنية، بنسبة تصل إلى حوالى 40٪ من إجمالى عدد العملاء خلال العام على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع ماهو مخطط من وزارة البترول، لافتا أن هذا الرقم يعنى تحقيق وفر يصل إلى حوالى 8.5 مليون إسطوانة بوتاجاز، حيث تم تحقيق 1616 عميلا فى اليوم الواحد.

وأضاف المهندس وائل جويد، خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة غاز مصر، أنه كان لصعيد مصر ومناطق الدلتا النصيب الأكبر فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى تطبيقاً لسياسة الدولة الداعمة للمحافظات الأقل دخلاً، موضحا أنه تم الوصول لرقم 4.7 مليون عميل على مستوى الجمهورية بنهاية 2019، بنسبة تصل إلى 45٪ من مجمل أعمال التوصيل.

وأشار رئيس شركة غاز مصر، أن الشركة استطاعت من خلال المشروعات البترولية والأعمال المدنية، من تحقيق رقم قياسى آخر غير مسبوق وصل إلى 563 مليون جنيه بزيادة حوالى 20٪ عن العام السابق، ما كان له عظيم الأثر فى قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها، لافتا أن الشركة تسعى جاهدة خلال المرحلة القادمة لمضاعفة هذا الرقم.

بالإضافة إلى ماسبق فقد حققت شركة غاز مصر، بحسب رئيسها، نقلة نوعية وطفرة واعدة فى مجال الاستثمارات فى مجالات متنوعة لتعظيم عائدتها وللمحافظة على مصادر دخل تضمن لها الريادة حيث تم المشاركة بنسبة 25٪ فى مصنع لإنتاج مواسير البولى إيثيلين بأقطار مختلفة للاستخدام فى أعمال الغاز الطبيعى وأعمال توصيل المياه وخلافه، مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.