إصابات كورونا في تركيا تقترب من 10 آلاف.. والفيروس يقتل 131 حالة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، تسجيل 1815 إصابة جديدة بوباء كورنا المستجد "كوفيد 19"، و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وزير الصحة التركي يعلن شفاء 105 من الوباء

وأكد قوجه في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تسجيل "1815 إصابة جديدة بكورونا بعد إجراء 8982 اختبارا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 9982"​​​.

وأضاف الوزير التركي: "توفي 23 مصابا بفيروس كورونا وبالتالي ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 حالة"، مشيرا إلى "وجود 568 مصابا في العناية المركزة وشفاء 105 آخرين".

واتخذت السلطات التركية إجراءات عدة شملت الحجر الصحي على عدد من البلدات والقرى، كما قيدت حركة السفر الداخلي بين المدن وأعطت المحافظين صلاحية السماح للراغبين بالتنقل.