اليونان تعلن تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في اليونان اليوم، تسجيل 95 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات وفاة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سوتيريس تسيودراس، في موجز صحفي، إن أغلب حالات الإصابة جرى رصدها في منطقة أتيكا بالعاصمة أثينا، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بلغ 1156 حالة.

وأشار تسيودراس، إلى أن هناك 69 شخصا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، تحت التنفس الاصطناعي، موضحا أن 6 مرضى وعمرهم المتوسط هو 71 عاما، توفوا خلال الفترة نفسها، مشيرا إلى أن غالبيتهم كانوا يعانون من أمراض خطيرة أخرى.