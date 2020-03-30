شوارع كفر الشيخ خالية في ساعات حظر التجول

التزم أهالي محافظة كفر الشيخ، مساء الأحد، بقرار حظر التجوال لليوم الخامس على التوالي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة الـ7 مساءًا حتى الساعة الـ6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

من جانبه، تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، انتشار الدوريات الأمنية بشوارع العاصمة للتأكد من التزام المواطنين بالقرار، كما أثنى على التزام أهالي المحافظة التام بقانون الحظر، لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد، كذا الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة، والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية في التعامل مع أية حالات طارئة، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة لمُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ الاقليم، إلى إقامة أكمنة ثابتة بالطرق الرئيسية لمنع مرور السيارات والتأكد من وقف حركة المواصلات "النقل الجماعي العامة والخاصة" نهائياً وذلك حتى الـ6 صباح غد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، ويُستثنى السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.