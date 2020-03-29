متحدث أطباء الأسنان: ترحيب واسع بقرارات الرئيس لصالح لمهن الطبية 

قال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن هناك ترحيب واسع وسعادة كبيرة في أوساط أعضاء المهن الطبية ومن بينهم أطباء الأسنان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن المهن الطبية بنسبة 75٪، موضحا أن بدل المهن الطبية جرى إقراره في عام 2014، وهو حوالي 700 جنيه للأطباء و500 جنيه للأسنان والصيادلة و400 جنيه للعلاج الطبيعي والتمريض.

وأضاف علاء في تصريحات لـ"الوطن" ، أن قرارت الرئيس اليوم سواء بزيادة بدل المهن الطبية أو إقرار مكافأة لأطباء العزل، وإنشاء صندوق مخاطر، شيء جيد، كما أن أعضاء المهن الطبية مستقبلين القرار بسعادة.

وأوضح أن استفادة أطباء الأسنان ستمثل حوالي 375 جنيها، مضيفا: "ننتظر قرار بزيادة بدل العدوى، خاصة أن هناك حكم قضائي سابق أقر بأحقية أعضاء المهن الطبية في بدل عدوى يصل إلى 1000 جنيه.