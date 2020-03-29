مستشار الرئيس للشؤون الصحية عن إصابات كورونا: الأعداد هتزيد شوية

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية، إن مصر تمر حاليا في فيروس كورونا بمرحلة "نتمنى من الله أن نتخطاها"، حيث ذكر إن المرحلة الحالية تشهد أعداد في إصابات الفيروس، "فيه أعداد هتزيد شوية"، ولكن الجميع يعمل على أن لا يحدث تضاعف للأعداد في فترات قصيرة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن المرحلة الحالية تستغرق أسبوعا أو أسبوعين، متمنيًا أن تمر هذه الفترة بنفس الصورة الحالية، "لأن الأمور ماشية بطريقة معقولة حاليا".

وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقاية، على ضرورة التكاتف والتعاون في أزمة فيروس كورونا، حيث إن تلك الأزمة تُعد قضية شعب وقضية أمة وقضية مجتمع بأكمله، "الحكومة عملت إجراءات احترازية وقوية بصورة جيدة جدا، ونتمنى أن نتكامل عشان نوصل لبر الأمان في هذه الأزمة".