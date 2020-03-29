مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين على الرياض

دانت مصر، اليوم، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.

الخارجية: مصر تدعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن، مؤكدًة تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أوضح في وقت سابق، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.

وتناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد جرى التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخين البالستيين جرى إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.