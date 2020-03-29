الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بصاروخين باليستيين

أعربت الإمارات عن إدانتها بشدة لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في الرياض وجازان في المملكة العربية السعودية، بصاروخين بالستيين تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما ونجم عنهما إصابات بين عدد من الأبرياء.

وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها و دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

الخارجية الإماراتية: أمننا وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ

وأكدت الوزارة الإماراتية، أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأشارت الخارجية الإماراتية، إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاعتداء لا يستهدف المملكة فحسب بل يستهدف أيضا وحدة العالم و تضامنه في هذه الظروف الصعبة التي يواجه فيها فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أوضح في وقت سابق، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض.

وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب بسقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد جرى التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح المالكي أن الصاروخين البالستيين جرى إطلاقهما باتجاه مدينة الرياض ومدينة جازان وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.