بطريركية الإسكندرية: ننتظر قرار الكنيسة والدولة لتحديد مواعيد الأفراح

أصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، تنويها بخصوص الأكاليل والخطوبات المحجوزة مسبقا في كنائس الإسكندرية بعد عيد القيامة المجيد، أكدت فية التزامها بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتعليق كل الصلوات والأنشطة بالكنائس لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر.

كما أكدت البطريركية أنها ملتزمة بقرار حظر التجوال المطبق في البلاد لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، منبهة الحاجزين مواعيد بأن عليهم انتظار قرار المجمع المقدس للكنيسة والذي سيطبق على جميع الإيبارشيات، وكذلك قرار مجلس الوزراء بخصوص حظر التجوال وستعلن البطريركية عن أي تطور جديد راجية عدم الالتفات لأي آراء تصدر من أي شخص.

وكانت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس" أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.