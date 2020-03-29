وزير الأوقاف: مصر من أنجح الدول في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن العالم يمر باختبار حقيقي يتطلب التكاتف والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، موضحًا أن الدول التي تنجح في مواجهة كورونا ستتقدم وستنطلق بقوة في المستقبل، أما التي تفشل ستتعرض لمشاكل كبيرة جدا.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الحكومة المصرية بقيادتها الناجحة قادرة على التصدي لفيروس كورونا ومنع تفشيه في البلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وعي الشعب الحضاري يظهر وقت الشدائد.

وتابع: "الخريطة ستتغير فيما بعد، فيروس كورونا قضية وجودية، نحن أمام تحد حقيقى في مواجهة الدول"، مؤكدًا أن مصر من أنجح الدول في مواجهة فيروس كورونا.