 المتحدث باسم الرئاسة الروسية: لم أتحول إلى العمل من المنزل

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم، إنه لم يتحول إلى العمل من المنزل في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت تقارير صحفية، تكهنت بأن بيسكوف تحول إلى العمل من المنزل بعد مقابلة له بالفيديو مع برنامج موسكو الكرملين على التلفزيون الرسمي الروسي.

وبسؤال وكالة الأنباء الروسية "تاس" له عما إذا كان قد تحول حقا للعمل من المنزل، قال بيكسوف "لا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأضاف: "أجريت المقابلة مع البرنامج بالفيديو. ندمج الآن التكنولوجيا الجديدة، في ظل الظروف الراهنة في محاولة لتنجب الاجتماعات بشكل شخصي ما لم تكن هناك ضرورة".

وكشف بيسكوف، وقائع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، للمستشفى الخاص باستقبال ومعالجة المصابين بكورونا المستجد في موسكو الثلاثاء الماضي.

وأكد أن زيارة بوتين لهذه المؤسسة الطبية، كانت "مفاجئة"، قائلا: "عادة تسبق زيارة الرئيس إلى أي مكان، جملة من التحضيرات والتدابير، ولكن هذه المرة، توجهنا إلى المستشفى المذكور بدون أي إنذار مسبق".

وأضاف المتحدث الروسي: "يمكنني أن أخبركم أكثر من ذلك، عادة تسير أمام موكب الرئيس، سيارة لشرطة المرور، هذه السيارة لم تكن هذه المرة تعرف حتى عنوان المؤسسة الطبية المذكورة".

وأشار بيسكوف، إلى أنه تم بشكل عاجل البحث عن هاتف محمول، كي يستخدمه الطبيب أو الممرضة لتصوير بوتين في المنطقة المغلقة.

وتابع بيسكوف قائلا: "كان يهمني جدا، أن تشاهد وسائل الإعلام ما قام به الرئيس بوتين، ومن الواضح أن كل هذه التغطية الإعلامية، كانت بالنسبة له في تلك اللحظة غير مهمة على الإطلاق، لم يهتم الرئيس أبدا بتصوير هذا النشاط وكيف".

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب قرار بوتين، زيارة القسم المغلق بالمستشفى، قال بيسكوف إن هذا الأمر يندرج وفق طريقته وأسلوبه، لأن بوتين يفضل دائما رؤية كل شيء بعينه، ومع ذلك، تم الالتزام باحتياطات السلامة.

وتفقد بوتين خلال زيارته إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، الأوضاع فيها وهو يرتدي ملابس للوقاية الصحية، وتحدث مع الأطباء هناك حول سير عملهم، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع إدارة المستشفى: "رأيت الأطباء خلال عملهم، كلهم على مواقعهم القتالية. إنهم جميعا يعملون بانتظام كالساعة، بشكل جيد ومنسق".

وأضاف الرئيس الروسي: "أشعر أنهم يعلمون ما يجب عليهم فعله وكيفية ذلك. وهم يحظون بكل الإمكانيات الضرورية، ويستخدمون بشكل فعال التقنيات والمعدات والوسائل المتوفرة لديهم".