"الصحة" تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب على بروتوكولات علاج فيروس كورونا

بدأت وزارة الصحة، اليوم، عملية التدريب المركزي لعدد 10 آلاف طبيب على بروتوكولات العلاج لمواجهة فيروس الكورونا إلى جانب استعراض أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج للحالات التي تثبت إصابتها.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات صحفية، إن برامج التدريب مؤهلة لاستيعاب 10 آلاف طبيب، موجهًا دعوة عامة لكل الأطباء للتقدم والالتحاق بالتدريب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/7vfYLmH1hKhSCfDf9

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتداعيات في هذا الصدد.

وأعرب الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجه الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وأكد الرئيس أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، ما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة