رئيس"العلوم الصحية": نثمن قرارات السيسي.. والقطاع الطبي اُهمل كثيرا

ثمن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، القرارات التي أتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه المهن الطبية.

ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، كما وجه بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.

وقال الدبيكي، إن القطاع الطبي اُهمل كثيرًا، مضيفًا لـ"الوطن"، أن القطاع يحتاج إلى إعادة نظر في ميزانية الصحة، وكذلك ميزانية المستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأوضح رئيس النقابة، أنه لابد أن يكون للمستفشيات الجامعية لها نصيب الأكبر في الميزانية لأن صحة المواطن أمن قومي، لافتًا إلى أن العاملين بالعلوم الصحية يتحملون مخاطر غير عادية.

وناشد أحمد الدبيكي، الحكومة بتطبيق قرار الرئيس السيسي بالمساواة على الجميع حتى لا يصرف مكان بطريقة، وآخر بطريقة أخرى.