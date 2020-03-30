أعمال تعقيم وتطهير يومي في قريتي العزل الطبي ببني مزار

تشهد قريتي القيس وأبو جرج التابعتين لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، اللتان وضعتا تحت العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حالة من الهدوء التام، في الوقت الذي حرص فيه بعض الشباب علي إجراء أعمال تعقيم وتطهير بالشوارع والمنازل والمحلات التجارية بشكل يومي.

وواصلت الأجهزة الصحية بالمحافظة عزل القريتين، بعد ظهور 8 حالات إيجابية فيهما قبل أيام، وتم نقلها لمستشفيات العزل بخارج المحافظة، وتماثل بعضها للشفاء، كما تم عزل طاقم طبي يضم نحو 40 شخصا، لمدة 15 يوما، داخل إحدى مستشفيات مركز سمالوط بعد تسجيل حالة إيحابية لرجل.

وأكد أهالي قريتي القيس وأبو جرج، أن الأجهزة الأمنية فرضت كردونا أمنيا بمحيط القريتين، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية عدم ظهور إي حالات إصابة جديدة بالفيروس فيهما.

وذكرت مصادر طبية، أن فرض الكردون الأمني بالقريتين، يأتي كإجراء احترازي، خاصة وأن هناك بعض الأهالي كانوا قد عادوا من العمرة قبل فترة وخضعوا للمتابعة الصحية، وثبت وجود 8 حالات مصابة بالفيروس في وقت سابق، وتم عزلهم بمستشفيات خارج المحافظة، منهم 4 عادوا لمنازلهم بعد تماثلهم للشفاء، وقد تم توفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالي بالمكاتب التموينية، وهناك التزاما كبيرا من الأهالي في تنفيذ حظر التجوال في المواعيد المقررة.

وكانت محافظة المنيا، قد أصدرت كتاباً دورياً، رقم 24 لسنة 2020، لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات، والهيئات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بتاريخ 24-3-2020، ويشدد الكتاب الدوري على اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء المحافظة أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمور الضبط القضائي، وكذلك توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً